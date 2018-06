"Ural Airlines" ouvre un vol direct de Moscou vers Frankfurt 29.05.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK A compter de mai 2018, la compagnie aérienne "Ural Airlines" ouvre une liaison directe entre Moscou et Frankfurt am Main. Comme le service de presse de la compagnie aérienne l'a indiqué à "RusBusinessNews", le vol sera réalisé à partir de l'aéroport de Domodedovo cinq fois par semaine du lundi au vendredi. Le prix des billets sera de à partir 186 euros sans bagage et à partir de 226 euros avec bagage pour un billet aller-retour (toutes taxes comprises). Toutes les taxes et transport de bagage sont inclus dans le prix. Les horaires fixés sont pratiques pour les passagers souhaitant continuer leur voyage en Russie et en Europe.