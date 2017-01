RusBusinessNews: La Russie attire par son potentiel

Un nombre toujours plus croissant des sociétés étrangères manifestent leur intérêt envers la Russie. Ces dernières années un tel intérêt ne s'explique pas seulement par un taux de croissance économique élévé et par de vastes ressources naturelles. La Russie actuelle attire par son potentiel. Aujourd'hui le marché russe est marqué par l'arrivée des grands banques et réseaux commerciaux internationaux, des fournisseurs de l'équipement et des sociétés minières, des centres d'ingénierie et des institutions de recherche. Ils ont tous une chose en commun - un choix illimité des directions du développement des affaires en Russie, ainsi qu'une chance de retrouver un bon emploi de leur expérience et leurs potentialités. Le but de RusBusinessNews consiste à aider de faire ce choix, de présenter les possibilités les plus intéressantes et prospectives.

RusBusinessNews: meilleure ambiance d’affaires

Sur nos pages vous retrouverez l'information sur les régions russes au potentiel industriel le plus important, aux ressources des matières premières uniques, à l'infrastructure moderne. Ils apportent leur contribution déterminante à l'économie du pays. Et ils assurent la plus grande partie de l'exportation russe. Ce sont ces régions qui ont créé les meilleurs conditions pour les sociétés cherchant à venir sur le marché russe, qui présentent les possibilités de la mise en oeuvre des projets d'investissement de plus grande échelle.

RusBusinessNews: business en temps réel

L'équipe de RusBusinessNews a fait un travail préparatif sérieux, a organisé un grand nombre des consultations avec les experts, spécialistes des représentations comerciales et des consulats. Cela a fait possible de déterminer un groupe des entreprises russes qui présentent un intérêt particulier pour la coopération, de générer une base des projets d'investissement. Une attention particulière est prêtée à l'actualité de l'information. Les dossiers du site web sont complétés d'une façon permanente et reproduis en six langues. Les actualités d'affaires parviennent en temps réel.