Boeing et VSMPO élargissent leur production commune dans la Vallée de titane 26.12.2016 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Boeing et "VSMPO-AVISMA" ont confirmé les plans d'élargissement des capacités de l'usine Ural Boeing Manufacturing (UBM). L'annonce officielle des parties a été réalisée le 21 décembre 2016 à Moscou, a indiqué le service de presse de la corporation de titane à "RusBusinessNews". Le nouvel atelier est créé de manière paritaire. Il ouvrira au premier trimestre 2018 dans la zone économique particulière "Vallée de titane" (région de Sverdlovsk) et traitera les pièces embouties dans le cadre de tous les programmes des avions civils, incluant la famille 787 et les nouveaux modèles 737 MAX et 777X. Le coût de revient final de la préparation des pièces baissera grâce à cela. Les parties ont signé le premier contact en 1997 et l'entreprise UBM a été lancée en 2009. Actuellement le département Boeing Commercial Airplanes reçoit 35% des livraisons de titane de VSMPO.