WWF a remarqué RCC pour sa responsabilité écologique 27.03.2017 — Actualités

MOSCOU La Compagnie de cuivre russe (RCC) a démontré de bons résultats dans le classement réalisé par le Fonds mondial pour la nature (WWF) parmi les entreprises minières russes selon les résultats de 2016. Elle a occupé la sixième place sur 33 au niveau de l’influence la plus faible sur l’environnement et la 14ème pour le niveau de responsabilité écologique, a indiqué le service de presse de RCC à "RusBusinessNews". Ces cinq dernières années, le Groupe RCC a investi dans les actions pour la protection de la nature dans les régions où il est présent environ 8 milliards de roubles. Comme résultat, les rejets dans l’atmosphère des entreprises de la société ont diminué de presque la moitié, les rejets dans les plans d’eau – de 30%. Les géants du secteur ont été sélectionnés pour participer à l’étude. Les calculs ont été réalisés par l’Agence Nationale de Classement. La méthode a été créée sur l’initiative de WWF Russie et du Programme de développement de l’ONU, du Fonds global d’écologie et du Ministère de la nature de la FR avec le soutien d’organisations non-gouvernementales. Retourner aux actualités