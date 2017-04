La compagnie aérienne "Ural Ailrines" a reçu deux récompenses des "Ailes de Russie" 31.03.2017 — Actualités

MOSCOU Selon les résultats de 2016 la compagnie aérienne "Ural Airlines" a reçu le prix national "Ailes de Russie". Elle a reçu la récompense dans la nomination "Transporteurs aériens internes dans le groupe I (plus de 3 millions de passagers)" et une récompense spéciale des organisateurs – "Business-project 20 ans dans l’aviation civile de Russie". De même, la compagnie est devenue lauréate dans les nominations "Commerce électronique" et "Transports réguliers internationaux". Le directeur général de "Ural Airlines" Sergueï Skouratov est remarqué par les experts avec un prix pour sa contribution au développement du transport aérien du pays, a indiqué le service de presse de la compagnie aérienne à "RusBusinessNews". 163 transporteurs russes et 17 transporteurs étrangers ont participé aux "Ailes de Russie" ainsi que 32 aéroports. Ce prix national sectoriel a été institué en 1997 par l’Association russe des exploitants de transport aérien et par le magazine sectoriel "Aperçu du transport aérien". Retourner aux actualités