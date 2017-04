Les constructeurs aériens élargissent leur demande en titane de "VSMPO-AVISMA" 31.03.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK En 2017 "VSMPO-AVISMA" pronostique une augmentation de la demande en titane. Le volume grandissant des commandes de laminée plat (dalles, tôles) et de pièces embouties aidera à réaliser la coentreprise avec la société "Arconic" à Samara, a indiqué le service de presse de la corporation à "RusBusinessNews". L'expédition de barres, poutres et tiges reste équilibrée. Les tuyaux soudés de la coentreprise Uniti se vendront difficilement à cause de la situation tendue dans ce segment du marché. Le marché aérien promet d'être intéressant en particulier dans la sphère des intérêts de Boeing et Airbus. Il faut beaucoup de titane pour les nouveaux modèles : Boeing 737 MAX, Airbus 320 NEO et le long courrier Airbus 350. "VSMPO-AVISMA" livre des semi-produits et des pièces embouties pour les avions régionaux : les chinois АRJ-21 et COMAC 919. Les nouveautés en attente : Е-2 de la société Embraer et Bombardier С-Series. On attend l'augmentation des commandes en titane de l'Oural lors de la production de l'avion de ligne russe Sukhoi Superjet-100. L'avion long-courrier MC-21 est au stade final de construction.