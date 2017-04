Le bénéfice net du Groupe RCC a atteint presque 16 milliards de roubles 13.04.2017 — Actualités

MOSCOU Le bénéfice d'ensemble net des entreprises du Groupe RCC en 2016 a atteint 15,9 milliards de roubles. Comme le service de presse de la Compagnie de cuivre russe l'a annoncé à "RusBusinessNews", la SA "Combinat minier Mikheevski" située dans la région de Tcheliabinsk est le premier parmi les principaux actifs. Son bénéfice net a représenté 3,874 milliards de roubles. La deuxième place est le fleuron de la division Kazakhe : Sarl "Compagnie de cuivre Aktioubinskaya" avec un indice de 3,34 milliards de roubles. Le SA de type fermé "Karabachmed" et la SA de type fermé "Usine d'électrolyte de cuivre Kychtymski" ont obtenu respectivement 2,522 milliards et 1,34 milliard de roubles de bénéfice net. La SA "Compagnie minière Alexandrinskaya" - 619,9 millions de roubles. La SA de type fermé "Usine métallurgique de Novgorod" (Veliky Novgorod) ferme la liste avec 147,73 millions de roubles. L'année dernière le Groupe RCC a augmenté les volumes de traitement de sa propre matière première minérale. On indique que cela a permis d'augmenter la charge des capacités dans le futur et de réaliser de manière stable les plans de production.