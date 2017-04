"VSMPO-AVISMA" a réuni les meilleurs producteurs de titane du monde 13.04.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK "VSMPO-AVISMA" est intervenue comme coorganisatrice de la XVème conférence internationale "Ti-2017 dans la CEI" qui a eu lieu en avril simultanément à Ekaterinbourg et à Vekhnyaya Salda. Comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", les perspectives de développement du secteur du titane ont été abordées avec les compagnies venues de Russie, de Chine, du Japon, de Pologne, de Belgique, d'Estonie, du Kazakhstan, de Biélorussie, d'Italie, d'Allemagne et d'autres pays. Il a été présenté les résultats des études de la corporation dans la sphère de la production de plaques de titane, les études des propriétés des alliages de titane. Les pourparlers sur le projet conjoint entre Airbus, "VSMPO-AVISMA" et la ZES "Vallée de titane" ont continué. Le géant de la construction d'avions a raconté ses plans en Russie.