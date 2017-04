Les investissements de RCC au Kazakhstan ont atteint presque 1 milliard de dollars 13.04.2017 — Actualités

Le volume des investissements du Groupe RCC dans la division kazakhe peut atteindre 1 milliard de dollars depuis 2004, quand il est arrivé dans la république. Comme le service de presse de la Compagnie de cuivre russe l'a indiqué à "RusBusinessNews", les nouveaux projets ont été présentés au premier ministre du Kazakhstan Bakytjan Saguintaïev. On construit sur le gisement Vesenne-Araltchinski une mine d'une capacité de 500 mille tonnes de minerai de cuivre-zinc par an. Il reste à mettre en valeur les gisements de Koundyzdy et Limannoe qui donneront ensemble 4 millions de tonnes de minerai. Il sera créé jusqu'à 1500 postes de travail. La Sarl "Compagnie de cuivre Aktioubinskaya" passe aux meilleures technologies de producteurs. En 2015 il a été acheté un équipement supplémentaire pour l'enrichissement des minerais de cuivre-zinc. Cela a permis d'augmenter le retrait de cuivre jusqu'à 90%, de zinc jusqu'à 80%. La stratégie du Groupe RCC dans la région Aktioubinskaya prévoit l'introduction de technologies de pointe d'enrichissement des minerais, l'amélioration de la qualité de la production, l'augmentation de la sécurité écologique de la production.