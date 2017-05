Les actionnaires de la Corporation "VSMPO-AVISMA" recevront presque 15 milliards de roubles de dividendes 29.05.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Selon les résultats de 2016 de la SA publique "Corporation "VSMPO-AVISMA", il sera versé aux actionnaires 14,988 milliards de roubles de dividendes. Pour une action ordinaire : 1300 roubles. Les membres du Conseil d'administration de la Corporation recevront une rémunération de 106,531 millions de roubles, les membres de la commission de révision : 2,31 millions. Comme le service de presse de la société l'a indiqué à "RusBusinessNews", il sera affecté dans ce but une partie du bénéfice net non distribué pour 2016. La décision correspondante a été prise le 23 mai par le Conseil d'administration de "VSMPO-AVISMA". Le directeur général de la corporation Mikhaïl Voevodine a informé les actionnaires sur l'activité de la société en 2016. Le bénéfice net a augmenté de 1,8 fois : de 14,8 à 26,6 milliards de roubles. La recette a été de 76,2 milliards de roubles (+4,9%). Selon Voevodine, cette croissance a été influencée par l'augmentation de la part de production de plus forte transformation et par la croissance du cours du dollar. Selon les résultats de 2015, "VSMPO-AVISMA" a versé des dividendes pour un montant de 5,3 milliards de roubles. 458,22 roubles pour une action ordinaire.