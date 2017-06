RMC augmentera les capacités de "Karabachmed" de 50% 31.05.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHÉLIABINSK. Les capacités de production de la SA de type fermé "Karabachmed" (fait partie du groupe "Compagnie de cuivre russe") augmenteront jusqu'à 150 mille tonnes de cuivre noir par an - 50% de plus que l'indice de 2014. La modernisation de la production est en cours actuellement dans l'entreprise. On monte une ligne de séparation de cuivre entièrement automatisée et 3 nouveaux convertisseurs d'un volume de 150 tonnes chacun. Les derniers seront équipés du tout dernier système d'épuration des gaz permettant de recycler au maximum les gaz de conversion. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", il a été également construit dans l'usine une nouvelle station d'épuration des eaux usées industrielles, réalisé le rééquipement technique de l'atelier pour l'acide sulfurique pour l'augmentation de la capacité de traitement des gaz contenant du soufre. La reconstruction de l'atelier énergétique et de la station d'oxygène de l'entreprise est dans les plans. RCC affectera environ 4 milliards de roubles pour la réalisation des plans prévus. L'argent est affecté dans le cadre d'un programme à long terme de modernisation de l'usine de Karabach. La SA de type fermé "Karabachmed" est passée sous le contrôle de la Compagnie de cuivre russe il y a plus de 10 ans. De 2004 à 2016, RCC a investi dans sa modernisation et l'augmentation de la sécurité écologique environ 13 milliards de roubles.