KMEZ augmentera sa production de cathodes de cuivres jusqu'à 140 mille tonnes 09.06.2017

RÉGION DE TCHELIABINSK La SA de type fermé "Usine de cuivre par électrolyse Kychtimski" (KMEZ fait partie de la Compagnie de cuivre russe) a préparé le site pour la construction de deux série supplémentaires de bains par électrolyse. Après la modernisation, la production de l'atelier d'électrolyse de cuivre de l' "Usine de cuivre par électrolyse Kychtimski" augmentera de 120 mille à 140 mille tonnes de cathodes de cuivre par an. Le coût total du projet dépassera les 380 millions de roubles. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", les bains d'électrolyse supplémentaires demandent l'augmentation de la puissance de la sous-station de transformation. Pour cela, les transformateurs avec des convertisseurs à thyristors sont remplacés par des plus puissants. Le nouvel équipement est arrivé à l'usine, sa préparation au montage est en cours. Il est prévu également à KMEZ de moderniser l'atelier de cathode de cuivre. Il est prévu d'investir plus de 280 millions de roubles dans ce projet.