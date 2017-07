"VSMPO-AVISMA" participera au Salon international de la marine militaire 28.06.2017 — Actualités

SAINT-PERTERSBOURG La SA publique "Corporation VSMPO-AVISMA" participera au Salon international de la marine militaire (IMDS-2017) qui se déroulera du 28 juin au 2 juillet à Saint-Pétersbourg. Le comité d'organisation pour la préparation de l'événement est dirigé par le Vice-président du gouvernement de la FR Dmitri Rogozine. Comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", l'entreprise présentera dans un stand d'une superficie de 30 m2 des tuyaux en titane, des tiges, des feuilles, des plaques, des billets et des pièces embouties. En tout IMDS-2017 regroupe des représentants de plus de 400 entreprises dont 47 d'entre elles étrangères. Le programme du salon comprend des conférences, des séminaires, des tables rondes, la visite d'entreprises de la défense et des pourparlers VIP.