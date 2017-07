RCC investit dans le combinat minier de Tominski près de 66 milliards de roubles 12.07.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK Au deuxième semestre 2017, la compagnie russe de cuivre prévoit de commencer la réalisation de la partie construction du gisement de Tominski pour l'exploitation de minerais de cuivre porphyrique dans la région de Tcheliabinsk. Comme le vice-président de RCC pour les finances Maxime Shibrik l'a indiqué à "RusBusinessNews", les investissements dans les futurs 4 ans représenteront 65,9 milliards de roubles TVA incluse. Le projet sera réalisé en deux étapes. Avant fin 2019 il est prévu la construction d'un gisement fermé avec une infrastructure souterraine et la première ligne d'une fabrique d'enrichissement d'une productivité de 14 millions de tonnes de minerais par an. A la deuxième étape, avant fin 2024, il sera construit une deuxième ligne identique de la fabrique. Sa productivité totale sera de 28 millions de tonnes de minerais par an. Le combinat minier Tominski sortira environ 100-110 mille tonnes de concentré de cuivre par an. RCC attend de recevoir prochainement les autorisations pour la construction de la fabrique. La direction de la Compagnie russe de cuivre perçoit avec optimisme les pronostics pour le marché mondial de cuivre. Comme l'a indiqué Maxime Shibrik, si début 2016 le prix de la tonne de cuivre était de 4600 dollars, début 2017 il avait atteint la marque de 5800 dollars. Les analystes sont d'accord pour dire qu'aux troisième-quatrième semestres de cette année le prix sera d'environ 6000 dollars la tonne, et il faut s'attendre dans les deux prochaines années à un prix de 6200 dollars. Il est prévu ensuite une variation importante du prix à cause de la diminution des réserves et des volumes croissants de consommation. Si la consommation augmente de 2,7% par an, alors la production de cuivre primaire dans les cinq prochaines années montrera un rythme de seulement 1,1%. Les principaux drivers de la croissance de la demande sont les énergies alternatives et la production de voitures hybrides et électriques.