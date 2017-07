RCC a démarré l’exploitation du gisement de cuivre de Tominski 14.07.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK Le ministre de l'industrie et du commerce de Russie Denis Mantourov et le président du Conseil d'administration de la Compagnie de cuivre russe Igor Altouchkine ont démarré l'exploitation du gisement de Tominski de minerai de cuivre porphyre dont les réserves sont évaluées à 600 millions de tonnes de minerai. La cérémonie officielle a eu lieu dans le cadre de l'exposition internationale industrielle INNOPROM-2017 à Ekaterinbourg. Le gisement se trouve dans la région de Tcheliabinsk et il fait partie des 50 plus importants terrains en sous-sol dans le monde. Il y est prévu d'y installer le combinat minier Tominiski qui comprendra les carrières de Tominski et de Kalinovski ainsi qu'une usine d'enrichissement. Le projet est réalisé en deux étapes. Vers fin 2019 on prévoit de construire une mine fermée avec une infrastructure souterraine et la première ligne de l'usine d'enrichissement. L'étape prochaine – jusqu'à fin 2021 – comprendra la construction de la deuxième ligne de l'usine. Le combinat minier Tominski transforme annuellement 28 millions de tonnes de minerai de cuivre porphyre et produit jusqu'à 500 mille tonnes de concentré de cuivre. RCC prévoit d'introduire dans le futur au sein du combinat le standard "Cuivre intelligent" qui propose une production au maximum efficace, de haute technologie et sans danger. Les nouvelles technologies permettent d'enrichir le minerai de cuivre porphyre avec un contenu de cuivre de 0,4%, a indiqué le service de presse à "RusBusinessNews". Le montant total des versements fiscaux durant la durée de fonctionnement du combinat minier Tominski sera d'environ 120 milliards de roubles. 1200 postes de travail seront créés dans l'entreprise.