La corporation VSMPO-Avisma va élargir son partenariat avec Airbus 21.07.2017 — Actualités

RÉGION DE MOSCOU La corporation russe de titane VSMPO-Avisma et le plus important consortium européen aéronautique Airbus sont arrivés à une nouvelle étape dans leurs relations de partenaires. C'est-ce qu'on décidait les Parties au cours su salon aérospatial international MAKS. Comme le service de presses de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", Airbus a choisi son fournisseur de nouveaux types d'articles, y compris de pièces embouties traitées mécaniquement pour le projet А350 XWB. Dans le cadre de ce nouveau contrat, VSMPO-Avisma livrera une production de différentes configurations pour la construction du pylône et du renforcement du châssis de l'avion A350-900. La corporation est un fournisseur important d'Airbus. Elle fournit environ 50% des besoins du constructeur d'avions en produits de titane.