Le président de RCC a reçu le titre de "Mineur d’honneur" 24.07.2017 — Actualités

RÉGION DE MOSCOU Le président de RCC Vsevolod Levine a reçu le titre de "Mineur d'honneur" pour son importante contribution dans le développement de l'industrie et pour travail consciencieux sur plusieurs années. L'ordre pour la décoration a été signé par le ministre de l'industrie et du commerce de la FR Denis Mantourov, a indiqué le service de presse de RCC à "RusBusinessNews". Vsevolod Levine dirige RCC depuis sa création en 2004. Dans les différentes périodes de création et de développement de la société, il a dirigé tous les projets d'investissement dans le domaine de l'extraction minière et de la métallurgie. Il dirige encore aujourd'hui un projet important : la mise en exploitation du gisement de Tominski de minerai de cuivre porphyrique dans le raïon Sosnovski de la région de Tcheliabinsk.