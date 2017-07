La société Ural Boeing Manufacturing est devenue résidente de la "Vallée de titane" 26.07.2017 — Actualités

RÉGION DE MOSCOU La coentreprise de Boeing et VSMPO-Avisma – la société Ural Boeing Manufacturing est devenue le douzième résident de la Zone économique spéciale (ZES) de l'Oural "Vallée de titane". La direction de la société a reçu le document correspondant la veille du chef de la Région de Sverdlovsk Evgueni Kouïvachev au cours du Salon aérospatial international MAKS-2017. "Ce résident, comme Boeing, est la meilleure preuve de l'attractivité de l'Oural pour les investissements et la coopération internationale. Nous allons et à l'avenir fournir notre soutien officiel aux projets d'investissement dans différents secteurs, former rapidement un climat d'affaires favorable dans la région", - a indiqué Evgueni Kouïvachev. L'activité d'Ural Boeing Manufacturing sera concentrée dans l'élaboration de pièces embouties en titane pour Boeing Commercial Airplanes. Les investissements dans le projet ont représenté 5,5 milliards de roubles.