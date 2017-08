RCC a présenté ses actifs à EXPO 2017 31.07.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK RCC a présenté ses actifs d’extraction de minerai et métallurgiques à EXPO 2017 à Astana. La société participait à l’exposition de la région de Tcheliabinsk. A l’aide d’une technologie de réalité virtuelle, les hôtes du stand ont réalisé une excursion dans les usines d’enrichissement et les usines de fusion du cuivre situées dans quatre régions de Russie et dans la République du Kazakhstan. Comme le service de presse de RCC l’a indiqué à "RusBusinessNews", "Karabachmed", Usine de cuivre par électrolyse Kychtymski et deux combinats miniers travaillent dans le sud de l’Oural. Parmi eux le combinat le plus moderne dans le secteur : Mikheevski. Retourner aux actualités