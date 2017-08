"Ural Airlines" a transporté plus de 4 millions de passagers 14.08.2017 — Actualités

RÉGION DE SEVRDLOVSK. Dans la période de janvier-juin 2017 la compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté 4 266 451 personnes soit 23% de plus que l'indice analogue de l'année précédente. Comme le service de presse de la compagnie l'a indiqué à "RusBusinessNews", en 7 mois les avions du transporteur aérien ont réalisé 30 082 vols (+15%) dont 11 908 vers l'étranger. En juillet, la compagnie aérienne a réalisé 5 904 vols (+17%) et a transporté 943 343 passagers (+18%). "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes en volume de transport. Selon les résultats de 2016, 6,4 millions de passagers ont utilisé les services du transporteur. Le parc des avions de "Ural Airlines" comprend 43 avions du consortium européen Airbus.