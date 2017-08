VSMPO-AVISMA investit dans la sécurité de la production 40 millions de roubles 17.08.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La SA publique "Corporation VSMPO-AVISMA" reconstruit les services de décapage. Le projet d’une valeur de 40 millions de roubles est réalisé dans le cadre des nouvelles normes et règles russes pour la production chimique dangereuse. Un équipement complémentaire est installé dans l’atelir №3 VSMPO – il s’y trouve deux services de décapage en fonctionnement : sur la partie de laminage des tuyaux on utilise un acide chlorhydrique – fluorhydrique, sur la partie de remise – un acide nitrique – fluorhydrique. Durant le processus de décapage la surface des pièces est nettoyée de la rouille et autres impuretés. Comme le service de presse de la corporation l’a indiqué à "RusBusinessNews", il a été monté aujourd’hui un système de ventilation d’urgence. En cas d’accident, elle se déclenche automatiquement. Le système de contrôle du niveau d’acide dans les récipients exclut la possibilité d’un débordement de liquide dangereux. Ces senseurs sont installés dans les récipients recevant des liquides traités après le décapage. Un système mesurant le contenu de vapeurs nocives d’acide dans l’air fonctionne également. Retourner aux actualités