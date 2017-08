RCC prépare le chantier pour la construction du combinat minier de Tominski 25.08.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK La SA "Combinat minier Tominski" (fait partie de la SA de type fermé "Compagnie de cuivre russe") a commencé les travaux miniers et la préparation du territoire du chantier pour la construction du combinat minier. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", l'entreprise a reçu toutes les autorisations nécessaires pour la construction du corpus principal de la fabrique, de la station de concassage, des convoyeurs de minerais, du dépôt de minerais à concasser, du corpus de concassage plus fin, des galeries de convoyeurs et du dépôt de chaux. Les réserves du gisement de Tominski en minerais de porphyre de cuivre, où il y aura le combinat minier, sont évaluées à 660 millions de tonnes de minerais. Le terrain fait partie des 50 plus importants gisements de cuivre dans le monde. Début 2022, l'entreprise doit arriver à sa puissance de projet en traitant 28 millions de tonnes de minerais par an. En juillet 2017, les investissements dans le projet sont évalués au montant de plus de 65 milliards de roubles.