VSMPO-AVISMA se prépare à payer des dividendes intermédiaires

RÉGION DE SVERDLOVSK. VSMPO-AVISMA a l'intention de payer des dividendes intermédiaires au titre des résultats de janvier-juillet 2017. En six mois, la recette de la Corporation a représenté 36,232 milliards de roubles, bénéfice net : 8,793 milliards de roubles. Comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", le 29 septembre cette proposition sera étudiée dans une assemblée extraordinaire des actionnaires. Elle aura lieu sous la forme d'un vote à distance. Le 9 octobre on déterminera les personnes ayant le droit de recevoir des dividendes. Il est prévu de les payer selon le calcul de 762,68 roubles pour une action ordinaire. "Nous avons atteint des résultats financiers élevés au cours du premier semestre et nous attendons des résultats positifs au titre des résultats de l'année. Cela donne la possibilité de verser des dividendes aux détenteurs d'actions au titre des résultats de six mois", - a indiqué le membre du conseil d'administration, directeur général de la SA Publique "Corporation VSMPO-AVISMA" Mikhail Voevodine.