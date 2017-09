RCC dépensera 225 millions de roubles dans une exploration géologique dans l’Oural du sud 11.09.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK. La SA de type ouvert "Combinat minier Alexandrinski" (fait partie du Groupe RCC) a redémarré l'exploration géologique sur le territoire Kataboukski de minerais de zinc – cuivre de pyrite dans la région de Tcheliabinsk. Les réserves prévues du gisement sont de 300 mille tonnes de cuivre et de 390 mille tonne de zinc. Il est prévu de terminer les travaux d'évaluation et de recherche en 2019. Les investissements dans le projet d'exploration représentent 225 millions de roubles, a indiqué le service de presse de la Compagnie de cuivre russe à "RusBusinessNews". Actuellement la matière première pour la fabrique d'enrichissement AGK sont livrées par les mines "Alexandrinski" (d'une production de 100 mille tonnes de minerais par an) et de "Tchebatchié" (800 mille tonnes de minerais par an).