RCC et TCHUK ont créé une coentreprise 18.09.2017

RÉGION DE TCHELIABINSK La SA "Combinat minier Tominski" (fait partie du groupe RCC) et la SA "Compagnie charbonnière de Tcheliabinsk" (TCHUK) ont créé sur des bases paritaires la coentreprise Sarl "Promrekultivatsia". Le service de presse de RCC a indiqué à "RusBusinessNews" que Nikolaï Djemilev a été nommé directeur de cette nouvelle entreprise. La Sarl "Promrekultivatsia" s'occupera de la liquidation de la plus profonde entaille minière en Europe "Korkinski". Le matériel de comblement sera produit dans le combinat minier de Tominski et transporté dans la carrière par des conduites spéciales.