RCC diminue la charge sur l'écologie de Karabach 20.09.2017

RÉGION DE TCHELIABINSK Les travaux de mise en route et de réglage sur la ligne mécanisée moderne de versement de cuivre noir ont commencé à "Karabachmed" (entreprise du groupe "Compagnie russe de cuivre"). Le nouvel équipement automatisé augmentera la productivité de l’atelier métallurgique. Comme le service de presse de RCC l’a indiqué à "RusBusinessNews", le puissant système d’aspiration et d’épuration aidera à minimiser les rejets des gaz d’échappement lors du versement du cuivre dans les moules. Le secteur construit récemment d’épuration des eaux usées industrielles a permis d’introduire dans l’entreprise un cycle fermé de circulation des eaux ce qui a diminué la charge sur l’environnement. Il a été également réalisé dans l’usine un rééquipement technique de l’atelier d’acide sulfurique pour l’augmentation de la puissance de traitement des gaz contenant du sulfure. La reconstruction de l’atelier énergétique et de la station d’acide de l’entreprise sont également dans les plans. RCC affectera environ 4 milliards de roubles pour la réalisation des événements planifiés. L’argent est affecté dans le cadre du programme à long terme de modernisation de l’usine de Karabach. La SA de type fermé "Karabachmed" est passée sous le contrôle de la Compagnie russe de cuivre depuis plus de 10 ans. De 2004 à 2016 RCC a investi dans sa modernisation et amélioration de la sécurité écologique de sa production plus de 16 milliards de roubles. Retourner aux actualités