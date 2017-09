On a modernisé l'installation de contrôle à ultrasons à VSMPO 20.09.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La modernisation de l'installation de contrôle à ultrasons "Splav-6" est terminée dans l'atelier №1 de VSMPO. En 8 mois il a été totalement modifié la partie mécanique, il a été installé de nouveaux éléments de commande et un appareillage de contrôle. Comme le service de presse de VSMPO-Avisma l'a indiqué à "RusBusinedsNews", le bain à été équipé de systèmes de chauffage et de filtration de l'eau. Avec cela, le volume est deux fois plus important. Tout cela va permettre d'augmenter l'assortiment de plaques de titane étudiées - maintenant chez "Splav" les pièces sont plus épaisses de 20 millimètre. Retourner aux actualités