RCC augmentera l’extraction de cuivre dans le concentré jusqu’à 90% 22.09.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK La SA de type ouvert "Le combinat minier Mikheevski" (fait partie du Groupe RCC) en automne 2018 augmentera l'extraction de cuivre dans le concentré de 85% à 90% et plus. Pour cela l'entreprise passera à la technologie de concassage à trois stades du minerai. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", le principal fournisseur d'équipement et de technologie pour le corpus du troisième stade de concassage est la société finlandaise Outotec (Finlande). Les investissements dans le projet dépasseront les 3,7 milliards de roubles. Les réserves en minerai du gisement de cuivre porphyrique sont de 629 millions de tonnes, contenu de cuivre dans le minerai - 0,41%.