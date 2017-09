Les top-managers d’Airbus ont été à VSMPO après réparation 25.09.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Une délégation de top-managers de la compagnie Airbus a visité VSMPO. Avec le président pour les achats Klaus Richter il est venu à Verkhnaïa Salda l'ancien vice-président des achats de matériels Nicole Lecca, le vice-président pour les achats de matériels Raphaël Duflos et le directeur de la corporation industrielle Airbus en Russie et Europe de l'est Alexandre Gaponiouk. Le directeur général de la corporation VSMPO-Avisma Mikhaïl Voevodine leur a montré les résultats de 10 ans de modernisation de VSMPO. La délégation d'Airbus a examiné les complexes de fonte, de forge et de roulement ainsi que l'atelier de traitement mécanique des pièces embouties. Comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", VSMPO-Avisma produit des pièces embouties en titane pour tous les programmes de la compagnie de construction d'avions Airbus. On utilise notamment du métal russe pour la production de châssis du A380 et A350 XWB, ainsi que pour des éléments séparés de la construction de l'A320neo.