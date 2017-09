La compagnie aérienne "Ural Airlines" ouvre un nouveau vol vers Varsovie 25.09.2017 — Actualités

MOSCOU A compter du 27 décembre 2017 la compagnie aérienne "Ural Airlines" lance un nouveau vol vers Varsovie àpartir de l’aéroport Domodedovo à Moscou. Comme le service de presse du transporteur l’a indiqué à "RusBusinessNews", on pourra aller dans la capitale polonais jusqu’au 10 janvier 2018 n’importe quel jour, sauf le mardi et le samedi. A compter du 11 janvier, les départs sont prévus les lundis, mercredis et vendredis. La compagnie aérienne "Ural Airlines" fait partie dans premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport. Selon les bilans de 2016, 6,4 millions de passagers ont utilisé les services du transporteur. Le parc d’avions est composé de 43 avions du consortium européen Airbus. Retourner aux actualités