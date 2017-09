RCC modernise sa production de tiges de cuivre 28.09.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK L'usine d'électrolyte de cuivre de Kychtymski (fait partie du Groupe RCC) dépensera 311 millions de roubles pour la mise à jour de la production de tiges de cuivre. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", la modernisation permettra d'augmenter la vitesse de la chaîne technologique jusqu'à 20 tonnes par heure, et la sortie de production : jusqu'à 140 mille tonnes par an. Il est prévu de remplacer totalement la machine à couler, d'augmenter le diamètre de la roue et, par conséquent, la surface de la coupe de la pièce brute. Il sera également agrandi la puissance du four et de nouveaux moteurs seront installés dans les principaux éléments de la ligne. Le fournisseur de l'équipement sera la société Southwire (les USA).