VSMPO-Avisma est entrée dans le TOP-100 des plus importantes sociétés privées de la Fédération de Russie 10.10.2017

RÉGION DE SVERDLOVSK La SA de type ouvert "Corporation VSMPO-Avisma" a amélioré ses positions dans le TOP-100 des plus importantes sociétés privées en Fédération de Russie. Le magazine Forbes est le rédacteur de ce classement. Comme le service de presse de VSMPO-Avisma l'a indiqué à "RusBusinessNews", selon les résultats de 2016 la corporation a occupé la 90ème place avec une recette de 89,4 milliards de roubles. L'année précédente VSMPO-Avisma occupait la 91ème place avec une recette de 78,9 milliards de roubles, et selon les résultats de 2014 : la 97ème place avec seulement 61,9 milliards de roubles.