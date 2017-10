En 2020 RCC commencera la construction de la mine souterraine "Vesenniy" 16.10.2017 — Actualités

REGION D'ORENBOURG La SA de type ouvert "ORMET" (fait partie du Groupe RCC) prévoit de commencer la construction d'une mine souterraine sur la base du gisement Vesenne-Araltchinski de cuivre – pyrite en 2020. Elle sera exploitée à ciel ouvert jusqu'en 2024. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", la mine "Vesenniy" produira annuellement 800 mille tonnes de minerai et fournira 90% de la matière première de la fabrique d'enrichissement de l'entreprise "ORMET". Le passage d'une extraction ouverte à une extraction souterraine permettra d'augmenter le volume d'environ 1,3 million de tonnes de minerai - environ 30% des réserves totales du gisement Vesenne-Araltchinski de cuivre – pyrite. On prévoit que la mine souterraine "Vesenniy" sera située à une profondeur de 90 mètres en-dessous du fond de la carrière. Sa production sera de 200 mille tonnes de minerai par an.