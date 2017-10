"VSMPO-Avisma" a partagé son expérience à Miami 18.10.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La compagnie "VSMPO-Avisma" a participé à la conférence annuelle de l'Association internationale "Titane" (ITA). Le service de presse de la corporation a indiqué à "RusBusinessNews" que l'adjoint du directeur général pour le marketing et la distribution Oleg Leder a dirigé la délégation des métallurgistes ukrainiens. Des présentations de nouvelles technologies et des sphères d'utilisation du titane ont eu lieu au forum qui s'est déroulé du 8 au 12 octobre à Miami. Les personnes réunies ont abordé les questions portant sur la coopération et elles ont partagé des recommandations dans le domaine du développement du marché. ITA est une association commerciale et industrielle sans but lucratif. Elle a été créée en 1984 et elle a réuni les producteurs, les utilisateurs et les distributeurs de production de titane de toute la planète – 205 sociétés et plus de 2000 représentants séparés.