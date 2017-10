RCC a présenté aux anglais le "Cuivre intelligent" 23.10.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK La compagnie de cuivre russe a présenté le standard de la société de l'organisation de production de "Cuivre intelligent" au 1er dialogue russo-britannique sur les matières premières à Saint-Pétersbourg. La directrice de la direction pour l'écologie, la protection du travail et la sécurité industrielle de RCC Nathalie Gontchar a raconté qu'il y a à la base du "Cuivre intelligent" une combinaison de technologies modernes, le respect des intérêts des territoires présents et une relation responsable envers l'écologie pour l'élaboration d'une production de cuivre de haute qualité. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", chaque processus technologique est considéré du point de vu de l'économie des ressources et de la sécurité écologique. Des systèmes de circuit d'eau fermé sont mis en place, les déchets se formant sont recyclés au maximum dans la production et les terres exploitées sont remises en culture. Les représentants de 13 universités anglaises, de 40 sociétés anglaises et 30 sociétés russes ainsi que les représentants d'administrations fédérales et régionales ont participé au dialogue russo-britannique sur les matières premières.