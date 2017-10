Les experts ont très apprécié la sécurité écologique du combinat minier Mikheevski 26.10.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK Les participants de la conférence "Efficacité et sécurité de l’industrie minière 2017" ont visité le combinat minier Mikheevski (fait partie du Groupe RCC). Ils ont vu en pratique le travail des principes du business-standard "Cuivre intelligent" RCC : technologies modernes, respect des intérêts des territoires de présence et relation responsable envers l’environnement lors de la fabrication d’une production de cuivre de haute qualité. Après avoir été à la mine et à la fabrique d’enrichissement, après avoir parlé avec les ingénieurs et les technologues du combinat, les experts du secteur minier ont très apprécié ce qu’ils ont vu. Le travail dans le combinat minier Tominski que RCC construit à proximité de Tcheliabinsk sera organisé de la même façon. Au mois de juillet 2017, les investissements de la société dans la nouvelle entreprise ont été évalués à plus de 65 milliards de roubles. Le combinat minier Tominski traitera annuellement 28 millions de tonnes de minerai de cuivre-porphyre et produira jusqu’à 500 milles tonnes de concentré de cuivre. Dans le futur combinat RCC prévoit d’introduire le standard "Cuivre intelligent" qui suppose une production efficace au maximum, de haute technologie et sécurisée. Les technologies innovantes permettent d’enrichir le minerai de cuivre-porphyre avec un contenu de cuivre de 0,4%, a indiqué le service de presse de RCC à "RusBusinessNews". Le montant total des versements durant le fonctionnement du combinat minier Tominski sera d’environ 120 milliards de roubles. 1200 postes de travail seront créés dans l’entreprise. Retourner aux actualités