La compagnie aérienne "Ural Airlines" est passée aux horaires d’hiver 30.10.2017 — Actualités

MOSCOU La compagnie aérienne "Ural Airlines" est passée aux horaires d’hiver. A compter du 29 octobre 2017 jusqu’au 24 mars 2018, le réseau d’itinéraires du transporteur comportera plus de 150 destinations vers 23 pays. Comme le service de presse du transporteur l’a indiqué à "RusBusinessNews", une grande partie des horaires est restée la même pour les passagers puisque la majorité des vols a lieu toute l’année. Les avions de ligne de "Ural Airlines" partiront de Moscou vers Varsovie, Munich, Salzbourg et Genève selon de nouveaux itinéraires. On peut partir de Saint-Pétersbourg vers Tenerife mais également vers Barcelone et Tel-Aviv. Les habitants d’Ekaterinbourg ont obtenu la possibilité de voler plus souvent vers Prague, Dubaï, Paris et Tel-Aviv. Les nouvelles destinations à partir de la capitale de l’Oural sont les itinéraires vers Ordos et Tchantchoun (Chine). Il est également apparu des vols vers Krasnoïarsk, Rostov-sur-le-Don et Khabarovsk. La compagnie aérienne "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport pour janvier-septembre 2017. 6,4 millions de passagers ont utilisé les services du transporteur en 2016. Retourner aux actualités