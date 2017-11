RCC est devenue partenaire de "ECOTECH’17" 10.11.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK L’exposition - forum international "ECOTECH’17" aura lieu les 12-14 décembre à Moscou. Un des plus importants producteurs de cuivre en Russie – le holding RCC – est devenu partenaire de cet événement. Il fait partie des leaders dans le domaine de l’utilisation rationnelle des ressources premières et de la protection de l’environnement. Il utilise les meilleures technologies et solutions pour la sécurité écologique dans le domaine de l’extraction et de l’enrichissement du minerai de cuivre ainsi que dans la production de cuivre raffiné. Comme le service de presse de RCC l’a indiqué à "RusBusinessNews", 8 milliards de roubles ont été affectés ces dernières cinq années dans les mesures de protection de la nature. En conséquence, les rejets dans l’atmosphère ont diminué de presque 50% et les rejets dans les plans d’eau de 30%. Dans le classement de la responsabilité écologique des compagnies minières de la FR édité par le Fond mondial pour la nature sauvage conformément aux résultats de 2016, RCC a occupé la sixième place pour son influence minimale sur l’environnement et la quatrième pour son niveau de responsabilité écologique. Retourner aux actualités