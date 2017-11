RCC a présenté le "Cuivre intelligent" au Forum de coopération interrégionale de la Russie et du Kazakhstan 13.11.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK La compagnie russe de cuivre a présenté son business – standard "Cuivre intelligent" au Conseil d'affaires russo-kazakh. Sa session a eu lieu dans le cadre du XIVème Forum de coopération interrégionale de la Russie et du Kazakhstan. Une des conditions clés du respect du business – standard est la bonne gestion sociale et des ressources humaines. Le groupe RCC dirige 13 entreprises dans quatre régions de Russie ainsi qu'au Kazakhstan. Environ 8500 employés travaillent dans les productions de RCC, a indiqué le service de presse du holding à "RusBusinessNews". La politique des ressources humaines de la société est orientée afin de garantir un salaire compétitif, des conditions sécurisées et confortables de travail et la création d'un système efficace et sur le long terme de motivation des collaborateurs. Toutes les conditions pour une santé saine et la pratique du sport sont réunies pour les collaborateurs de RCC, les membres de leurs familles et les vétérans. RCC a affecté 1,164 milliard de roubles à la réparation, la reconstruction et la construction d'objets importants sociaux et autres dans les villes et villages de présence en 2014-2016.