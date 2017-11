VSMPO-Avisma partagera ses élaborations à Moscou 14.11.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La XXIII-ème exposition internationale industrielle "Métal-Expo'2017" aura lieu les 14-17 novembre à Moscou. Le plus important producteur de production de titane et ses alliages – la corporation "VSMPO-Avisma" aura son exposition. Comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", il est prévu plus de 40 rencontres avec des directeurs de sociétés travaillant dans la métallurgie, fabricant des outils mais également intéressés par une coopération. 550 sociétés de 32 pays du monde participent au travail de l'exposition. Il y aura parmi les invités des représentants de l'industrie de la construction, de la construction de machines, du complexe énergétique, des sociétés de transport, de logistique et de commerce des métaux.