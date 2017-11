La compagnie aérienne "Ural Airlines" a accueilli son sept millionième passager 14.11.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté pour la première fois de son histoire plus de 7 millions de personnes depuis le début de l’année. Ce passager s’appelle Elena Nikitova volant avec sa famille d’Ekaterinbourg vers Moscou. Les représentants de la compagnie aérienne ont remis à cette femme un certificat avec des bonus du programme de fidélité "Aile" et à ses enfants des souvenirs et des jouets. Comme le service de presse du transporteur l’a indiqué à "RusBusinessNews", en 2017 le passager était enregistré un mois avant que l’année dernière à cause de l’augmentation active du flux des passagers. En 2016, le six millionième de voyageurs a été fêté en décembre. La compagnie aérienne "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes en volume de transport de janvier à septembre. 6,1 millions de personnes ont utilisé ses services durant cette période. La géographie des vols compte plus de 200 directions. Le parc des appareils du transporteur comporte 43 Airbus (23 - А320, 13 - А321 et 7 - А319). Retourner aux actualités