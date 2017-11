La SA de type fermé "Usine de cuivre par électrolyse Kychtimski" a mis en place de nouveaux bains d’électrolyse 20.11.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK Le montage de deux séries complémentaires de 40 bains d’électrolyse chacune a été achevé à l’Usine de cuivre par électrolyse Kychtimski (fait partie du Groupe "Compagnie russe de cuivre"). Les travaux sont réalisés dans le cadre du développement des capacités de production de cuivre de cathode. Le projet d’une valeur de 420 millions de roubles permettra d’augmenter la production de cathodes de 16,7% - jusqu’à 140 mille tonnes par an. Comme le service de presse de RCC l’a indiqué à "RusBusinessNews", la modernisation est réalisée dans les conditions de la production en vigueur, sans diminution des volumes de sortie de production. On prévoit de terminer les travaux fin décembre. L’installation de deux chaînes universelles et de deux accumulatrices d’origine canadienne sera l’étape finale de la modernisation de l’atelier d’électrolyse du cuivre – début 2018. Retourner aux actualités