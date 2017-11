La compagnie aérienne "Ural Airlines" a élargi le spectre de ses services techniques 20.11.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La compagnie aérienne "Ural Airlines" a ouvert sur la base de l’atelier de réparation des composants du Centre technique d’aviation (CTA) un secteur pour la réparation de l’équipement de sécurité. Le service a passé avec succès l’audit de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Comme le service de presse de la compagnie aérienne l’a indiqué à "RusBusinessNews", six spécialistes techniques qualifiés ont réalisé une formation à la Lufthansa Technik AG à Frankfurt ainsi que sur la base CTA de "Ural Airlines" à Ekaterinbourg. Ils peuvent maintenant seul entretenir tout le spectre de l’équipement de sécurité pour les avions de ligne de la famille Airbus А320. Le Centre technique d’aviation de "Ural Airlines" a été ouvert en janvier 2015 pour la maintenance technique de la flotte du transporteur. C’est un des centres techniques les plus modernes en Russie fournissant un service rapide, périodique des avions, la réparation des composants, un contrôle permanent et d’autres services. La compagnie aérienne "Ural Airlines" est une des premières compagnies aériennes russes pour son volume de transport de passagers pour les 10 premiers mois de 2017. De janvier à octobre, 6,8 millions de personnes ont utilisé ses services. Les 43 Airbus de la compagnie volent vers plus de 200 destinations. Retourner aux actualités