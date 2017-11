"VSMPO-Avisma" a ramené une récompense de "Métal-Expo 2017" 23.11.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Le stand de la corporation "VSMPO-Avisma" a été récompensé par la coupe "Pour la meilleure exposition" de l’exposition "Métal-Expo 2017" qui a eu lieu à Moscou. Il a été présenté le spectre le plus large de production de titane dans une des expositions les plus importantes et connues du forum : de barres et plaques classiques jusqu’aux articles avec un traitement semi-fini. Comme le service de presse de la corporation l’a indiqué à "RusBusinessNews", les représentants de "VSMPO-Avisma" ont réalisé 80 rencontres avec succès. "Nous avons principalement parlé avec les partenaires de questions portant sur notre interaction stratégique dans le futur et nous avons précisé les nuances des contrats sur lesquelles en général nous nous sommes entendues avant l’exposition. Il faut dire que la moitié de 2018 est déjà occupée en contrats tant sur le marché russe qu'étranger", – a noté l’adjoint du directeur général de la corporation "VSMPO-Avisma" pour le marketing et la distribution Oleg Leder. Retourner aux actualités