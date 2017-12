La compagnie aérienne "Ural Airlines" utilise les solutions IT de Lufthansa Systems 30.11.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La compagnie aérienne "Ural Airlines" a signé avec Lufthansa Systems un accord sur le long terme pour l'utilisation du programme NetLine et Lido/Flight 4D. Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à "RusBusinessNews", la plateforme intégrée IT NetLine permet de planifier et gérer efficacement l'activité. Elle comprend les modules NetLine/Sched (pour la formation des horaires des vols), NetLine/Ops++ (pour la gestion du parc d'appareils) et NetLine/Crew (pour la planification et la gestion des équipages des appareils). Avec NetLine on peut simuler différentes situations et évaluer les conséquences financières pour le choix de la variante optimale d'actions. Lido/Flight 4D assure le calcul de l'itinéraire optimal pour chaque vol en tenant compte de la météo, de la situation actuelle dans l'espace aérien et d'autres limitations. La compagnie aérienne "Ural Airlines" est une des premières compagnies aériennes russes pour son volume de transport de passagers. De janvier à octobre 2017, elle a transporté 6,8 millions de personnes sur plus de 200 destinations. Le parc des appareils est composé de 43 avions de ligne Airbus (23 А320, 13 А321 et 7 А319).