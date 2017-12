L’entreprise "spéciale" VSMPO a intéressé des américains 30.11.2017 — Actualités

REGION DE SVERDLOVSK Une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie américaine de Russie a visité l'entreprise "VSMPO-Nouvelles technologies". La filiale Ural Boeing Manufacturing – projet commun de The Boeing Company et de la corporation "VSMPO-Avisma", située dans la zone économique spéciale "Vallée de titane", s'occupe du traitement des pièces embouties en titane. Le directeur général d'UBM Scott Rickett a montré aux invités le nouveau corpus de production et a raconté les avantages des résidents de la ZES. Ses paroles ont été confirmées par l'adjoint du directeur général pour le travail avec les résidents de la "Vallée de titane" Galina Demeneva au cours de la présentation du potentiel d'investissement du site. Comme le service de presse de la corporation "VSMPO-Avisma" l'a indiqué à "RusBusinessNews", la délégation a visité l'atelier en fonctionnement d'Ural Boeing Manufacturing.