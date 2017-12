Ural Boeing Manufacturing a installé la première machine-outil dans la "Vallée de titane" 06.12.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La coentreprise de la corporation "VSMPO-Avisma" et Boeing – Ural Boeing Manufacturing – a commencé l’installation de machines-outils dans le nouveau corpus de production dans la zone économique spéciale "Vallée de titane". "VSMPO-Nouvelles technologies" réalisera un traitement mécanique précis des pièces embouties de titane pour les Boeing: 737, 777 et 787 Dreamliner et le nouveau modèle 777Х. Comme on l’a indiqué au sein de la corporation "VSMPO-Avisma" à "RusBusinessNews", le démarrage de l’usine est prévu en 2018. "VSMPO-Nouvelles technologies" recevra et montera les machines-outils jusqu’à fin 2019 en les mettant en œuvre régulièrement. Le parc des machines de l’entreprise est acheté à 90%. Les premières machines-outils sont en cours de dédouanement à Ekaterinbourg. UBM fonctionnera avant 2020 sur la base de l’usine VSMPO à Verkhnyaya Salda et dans la "Vallée de titane". La production sera transférée plus tard totalement dans la zone économique spéciale. Retourner aux actualités