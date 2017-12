RCC met à jour l’épuration des gaz à "Karabachmed" 11.12.2017 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK La SA de type fermé "Karabachmed" (fait partie du Groupe RCC) a reçu le complexe d’équipement moderne pour l’épuration des gaz technologiques du nouveau secteur de conversion. Son coût total dépasse les 9,4 millions de dollars. Le système d’épuration des gaz fonctionnera en 2018 avec la mise en exploitation des trois convertisseurs modernes Kumera. On coule actuellement les fondations sous filtre électrique, on met les murs porteurs et l’on réalise le montage des constructions métalliques de soutien, a indiqué le service de presse de RCC à "RusBusinessNews". Dans le cadre du programme de modernisation, la SA de type fermé "Karabachmed" augmentera sa capacité de production de cuivre blister jusqu’à 150 mille tonnes par an. Les investissements dans ce projet pour les années 2017-2018 représentent environ 4 milliards de roubles. Retourner aux actualités