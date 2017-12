La compagnie aérienne "Ural Airlines" ouvre la Mongolie intérieure 11.12.2017 — Actualités

NOVOSSIBIRSK A compter du 4 décembre 2017, la compagnie aérienne "Ural Airlines" réalise des vols de Ordos (Mongolie intérieure, RPC) vers Novossibirsk et inversement. Le vol U6-899 part vers la Chine les lundis à 9h45 et le retour U6-900 part de Ordos les mardis à 3h25 (pour chaque aéroport on indique l'heure locale). Les horaires sont valables jusqu'au 19 mars 2018. Les transports sont réalisés dans des Airbus A320 équipés de salons business et classe économique, a indiqué le service de presse de la compagnie aérienne à "RusBusinessNews". La compagnie aérienne "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes pour son volume de transport. De janvier à novembre 2017, 7,4 millions de passagers ont utilisé les services du transporteur. Le parc des appareils se compose de 43 avions de ligne du consortium européen Airbus.