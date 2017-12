La compagnie aérienne "Ural Airlines" a réalisé plus de более 51000 vols 11.12.2017 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Durant les 11 mois de 2017, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté 7 436 013 personnes (+24% par rapport à l’indice de 2016). Durant cette période il a été réalisé 51 360 vols (+18%), dont 20 783 à l’étranger, a indiqué le service de presse du transporteur à "RusBusinessNews". En novembre, 576 918 passagers ont utilisé les services de "Ural Airlines" – un quart de plus que pour le même mois de 2016. Il a été réalisé 4 263 vols, dont 1 903 vers l’étranger. La compagnie aérienne "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes pour son volume de transport. De janvier à novembre 2017, 7,4 millions de passagers ont utilisé les services du transporteur. La géographie des vols comprend plus de 200 destinations. Le parc des appareils se compose de 43 avions de ligne Airbus (23 - А320, 13 - А321 et 7 - А319). Retourner aux actualités